Whoosh отчитался о росте числа пользовательских аккаунтов за первое полугодие на 77%

Сервис краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh отчитался о 15 млн зарегистрированных пользовательских аккаунтов по итогам января-июня 2023 года. Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 77% (за январь-июнь 2022 года — 8,6 млн аккаунтов), сообщается в отчете компании.
Количество поездок за период с 1 января по 21 июня 2023 года составило около 35,8 млн, показав рост на 106% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Флот группы на текущую дату составляет 133 тыс. электросамокатов и электровелосипедов, против 75 тыс. год назад, рост составил 77%.
Количество локаций присутствия сервиса в июне 2023 года составило 52 города против 37 годом ранее.
Число поездок на активного пользователя (совершил хотя бы одну поездку за сезон) выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 9,7 поездок.
- Сервис аренды электросамокатов Whoosh в декабре 2022 года провел IPO и привлек 2,1 млрд рублей, которые запланировал потратить на рост парка и запуск собственной модели электросамоката с отечественными комплектующими. Компания заявляла о планах вывести на рынок собственную модель электросамоката в 2024 или 2025 году.
- 19 июня Whoosh заявил о локализации производства части деталей для электросамокатов.
Фото на обложке: Unsplash
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