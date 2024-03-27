Кикшеринг Whoosh нарастил выручку на 68% в 2023 году

Кикшеринг Whoosh нарастил выручку в 2023 году на 68% до 10,7 млрд рублей. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 1,94 млрд рублей, говорится в отчетности. В конце 2022 года Whoosh вышел на биржу в результате IPO, по итогам которого привлек 2,1 млрд рублей.
Сервис кикшеринга Whoosh отчитался о росте выручки в 1,7 раза в 2023 году. Показатель достиг 10,73 млрд рублей, говорится в финансовой отчетности компании.
Чистая прибыль Whoosh увеличилась в 2,3 раза до 1,94 млрд рублей. EBITDA, показатель которой считается одним из основных для оценки рентабельности бизнеса компании, составил 4,45 млрд рублей, показав рост на 36% год к году.
В конце 2022 года Whoosh вышел на биржу в результате IPO, по итогам которого привлек 2,1 млрд рублей. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона.
В ноябре 2023 года акционеры Whoosh утвердили дивидендную программу. За девять месяцев 2023 года компания инвесторам выплатила 1,14 млрд рублей.
Фото на обложке: VPales /
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