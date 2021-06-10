SpaceX договаривается с авиакомпаниями о внедрении Wi-Fi от Starlink в самолетах

В SpaceX сообщили, что договариваются с авиакомпаниями о внедрении Wi-Fi от Starlink в самолетах. Ранее компания подала заявку на тестирование сетапа на бортах воздушных судов и запросила у властей разрешение на подключение других видов транспорта к Starlink.

«Мы ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями. На сегодняшний день мы уже провели несколько демонстраций и надеемся, что этот продукт будет доработан для использования в самолетах в самом ближайшем будущем», – приводит слова вице-президента SpaceX Джонатана Хофеллера издание The Verge.

Для того, чтобы Starlink обеспечивал связь с самолетами, летающими над удаленными частями океана вдали от наземных станций, потребуются межспутниковые каналы, которые будут в следующей группировке Starlink, находящейся в разработке, отметил Хофеллер.

Сеть Starlink по планам будет состоять из 12 тысяч спутников, расположенных на околоземной орбите, и позволять пользоваться скоростным интернетом в любой точке планеты. SpaceX уже запустила 1,8 тысяч космических аппаратов.

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