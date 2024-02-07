Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Wildberries прокомментировал обращение сотрудников в прокуратуру с жалобой на условия работы

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сотрудники двух складов Wildberries на днях пожаловались в прокуратуру на условия работы: компания якобы штрафуют «по надуманным причинам» и для досмотра заставляют раздеваться до белья «независимо от формы договора». Маркетплейс прокомментировал RB.RU обращение работников.

Wildberries прокомментировал обращение сотрудников в прокуратуру с жалобой на условия работы

По заявлению сотрудников, у них регулярно удерживают деньги по «надуманным причинам». Сумма штрафа сразу появляется в специальном приложении и вычитывается из заработанного ими за смену. Если же баланс пуст, долг копится, и его необходимо отработать. Иногда удержания, по словам авторов, составляют «несколько десятков и сотен тысяч рублей», так что сотруднику приходится «месяцами работать бесплатно».

В пресс-службе маркетплейса RB.RU сообщили, что «порядок расчета вознаграждения по договорам оказания услуг предусмотрен условиями договора», который сотрудник подписывает при устройстве на работу и тем самым соглашается с положениями.

Еще одна претензия касалась контроля до начала и после окончания смены: по словам сотрудников, их заставляют раздеваться до белья для досмотра «независимо от формы договора».

В Wildberries на это ответили, что охранники проводят «бесконтактный осмотр» на «добровольной основе при наличии подозрений в совершении правонарушения». Для этого, по сообщению пресс-службы, привлекаются правоохранительные органы. 

Компания объясняет это тем, что обязана обеспечивать безопасность на рабочих местах.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сотрудники Wildberries обратились в прокуратуру с жалобой на условия работы
  2. 2 Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию
  3. 3 За что Wildberries может заблокировать селлеру кабинет и что делать, если это уже произошло
  4. 4 Торговля на маркетплейсах: разбор моделей
  5. 5 Инструменты, которые продвинут бренд на маркетплейсах
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

07 февраля 2024

Challenge Freedom Telecom

08 февраля 2024

SPB Founders x Yandex Cloud

08 февраля 2024

CreativePeople

Все ВОЗМОЖНОСТИ