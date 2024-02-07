Wildberries прокомментировал обращение сотрудников в прокуратуру с жалобой на условия работы

Сотрудники двух складов Wildberries на днях пожаловались в прокуратуру на условия работы: компания якобы штрафуют «по надуманным причинам» и для досмотра заставляют раздеваться до белья «независимо от формы договора». Маркетплейс прокомментировал RB.RU обращение работников.
По заявлению сотрудников, у них регулярно удерживают деньги по «надуманным причинам». Сумма штрафа сразу появляется в специальном приложении и вычитывается из заработанного ими за смену. Если же баланс пуст, долг копится, и его необходимо отработать. Иногда удержания, по словам авторов, составляют «несколько десятков и сотен тысяч рублей», так что сотруднику приходится «месяцами работать бесплатно».
В пресс-службе маркетплейса RB.RU сообщили, что «порядок расчета вознаграждения по договорам оказания услуг предусмотрен условиями договора», который сотрудник подписывает при устройстве на работу и тем самым соглашается с положениями.
Еще одна претензия касалась контроля до начала и после окончания смены: по словам сотрудников, их заставляют раздеваться до белья для досмотра «независимо от формы договора».
В Wildberries на это ответили, что охранники проводят «бесконтактный осмотр» на «добровольной основе при наличии подозрений в совершении правонарушения». Для этого, по сообщению пресс-службы, привлекаются правоохранительные органы.
Компания объясняет это тем, что обязана обеспечивать безопасность на рабочих местах.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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