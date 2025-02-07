Производитель бытовой химии «Ушастый нянь» выиграл суд у Wildberries из-за продажи подделок

АО «Невская косметика» выиграло дело у Wildberries из-за продажи маркетплейсом контрафактной продукции под товарным знаком истца «Ушастый нянь». Компания отсудила у площадки компенсацию в размере 2 млн рублей, следует из решения Арбитражного суда Подмосковья. Внимание на него обратил РБК.

Согласно материалам дела, в конце 2023 года «Невская косметика» обнаружила на WB контрафактную продукцию под брендом «Ушастый нянь». Ее предлагали несколько индивидуальных предпринимателей из Мордовии, Дагестана и Казахстана. Большая часть контрафакта продавалась в виде гелей для стирки емкостью 5 л, однако истец не производит товар в бутылках такого объема.

Разрешить конфликт в досудебном порядке не удалось, и «Невская косметика» обратилась в суд. В результате WB удалила контрафакт до решения суда, но сделала это спустя более восьми месяцев после получения претензий от истца. В итоге суд удовлетворил его требования только частично, обязав маркетплейс выплатить 2 млн рублей компенсации.

В свою очередь, WB подала апелляцию на решение Арбитражного суда Подмосковья в 10-й Арбитражный апелляционный суд. Заседание по этому делу назначено на 26 февраля, говорится в картотеке арбитражных дел.

В пресс-службе WB RB.RU заявили, что иск в данном случае должен был быть предъявлен к продавцам товаров, а не к маркетплейсу, который выступает информационным посредником. Также истец был обязан представить расчет заявленной компенсации и обосновать ее размер, чего он не сделал, добавили в компании.

Кроме того, суд «не учел все обстоятельства дела и не привел мотивы, по которым он взыскал компенсацию в таком размере», отметили в пресс-службе маркетплейса. Там добавили, что для минимизации подобных случаев WB в сентябре 2022 года запустила сервис «Цифровой арбитраж», который позволяет правообладателям напрямую связываться с продавцами и проверять документы на товар.

RB.RU направил запрос в «Невскую косметику».

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что потребовала от WB и Ozon до 28 февраля разработать прозрачный механизм скидок, который будет действовать только с согласия продавцов. «В случае невыполнения предупреждений в установленный срок служба возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства», — отмечал регулятор.

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