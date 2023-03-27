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Wildberries протестирует линейку дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи заказов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries снизит тарифы для части новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые открываются в непосредственной близости к уже существующим. С таким предложением выступили владельцы ПВЗ, которые теряют выручку из-за высокой конкуренции.

Wildberries протестирует линейку дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи заказов

Представители маркетплейса Wildberries провели беседу с владельцам ПВЗ и приняли решение ввести систему дифференцированных тарифов. Об этом RB.RU рассказали в Wildberries. 

Владельцы существующих ПВЗ пожаловались, что в непосредственной близости к ним открываются новые ПВЗ, из-за чего у первых снижается поток клиентов и выручка.

«Кроме того, нередки случаи недобросовестной конкуренции со стороны рядом открывающихся пунктов, что приводит к убыткам», – рассказали в Wildberries. 

В Wildberries отметили, что рынок самовывоза «сильно перегрет», но подчеркнули, что поддерживают здоровую конкуренцию. 

Новая система заработает в пилотном режиме. По итогам ее работы Wildberries получит обратную связь от владельцев новых и «старых» ПВЗ. 

В марте Wildberries ввел новую систему штрафов, в соответствии с которой с владельцев ПВЗ начали взимать стоимость товара, который оказался бракованным или не соответствующим заказанному. В ответ на это ряд владельцев ПВЗ устроил забастовку, несколько пунктов выдачи заказов были закрыты, но позже конфликт был улажен.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

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