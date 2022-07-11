Дело в цвете: Wildberries оспорит отказ в регистрации фиолетового цвета

Wildberries решила оспорить в суде отказ Роспатента регистрировать фирменный оттенок фиолетового цвета в качестве товарного знака. Дело рассмотрят 18 июля. В России только «Сбербанку», МТС, «Газпрому», Vanish и «Тиффани» удалось получить правовую охрану корпоративных цветов.

Коллегия Роспатента вынесла решение об отказе в регистрации 10 марта, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные материалы.

В отказе службы говорится, что маркетплейс подавал заявку на регистрацию цветового обозначения, которое «состоит исключительно из фиолетового цвета, соответствующего Pantone 254С», для классов МКТУ 35 (интернет-магазины) и 39 (доставка товаров).

Wildberries также привела результаты опроса Института социологии РАН, согласно которым, практически 90% россиян прямо ассоциируют этот оттенок фиолетового с маркетплейсом.

Роспатент решил, что этот цвет не обладает «различительной способностью». В пресс-службе ведомства объяснили, что между цветом и услугами заявителя нет «однозначной ассоциативной связи».

В Wildberries заверили, что компании важно зарегистрировать цвет как товарный знак для борьбы с мошенниками. По словам представителя компании, она не сможет помочь потребителям и защитить свои законные права из-за отсутствия регистрации.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает шансы Wildberries добиться успеха в суде высокими. Однако отмена решения Роспатента не приведет к автоматической регистрации цветового товарного знака на Wildberries, предупредил управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.

Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock