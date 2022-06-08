Маркетплейс Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с продавцами и партнерами в Беларуси, Казахстане, Армении, Киргизии и Узбекистане. В компании полагают, что это поможет укрепить местные валюты и позволит предпринимателями сэкономить на издержках их конвертации.

Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с продавцами в СНГ