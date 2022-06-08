Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с продавцами в СНГ

Маркетплейс Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с продавцами и партнерами в Беларуси, Казахстане, Армении, Киргизии и Узбекистане. В компании полагают, что это поможет укрепить местные валюты и позволит предпринимателями сэкономить на издержках их конвертации.
Предпринимателям Беларуси перечисления проводят белорусских рублях, Казахстана – в тенге, Армении — в драмах, Киргизии — в сомах, Узбекистане – в сумах, пишет Forbes.
В 2022 году Wildberries открыл логистические центры в Армении, Киргизии и запустил продажи в Узбекистане. В апреле маркетплейс запустил специальный раздел «Сделано в России», в котором будут представлены только отечественные бренды. Таким образом онлайн-ритейлер рассчитывает внести свой вклад в поддержку российских производителей и помочь им найти покупателей, говорится в сообщении маркетплейса.
Фото на обложке: BestPhotoPlus /
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