Wildberries открыл доступ к перевозкам товаров для неограниченного числа партнеров

Wildberries открыл доступ к перевозкам товаров между распределительными центрами и пунктами выдачи для неограниченного числа партнеров, в том числе и для самозанятых. Информация о доступных заданиях публикуется в мобильном приложении для B2B-грузоперевозок WB Drive, сообщил RB.RU представитель онлайн-ритейлера.

Исполнитель может выбрать подходящие ему предложения, получить груз в указанном логистическом центре и перевезти его в пункт выдачи заказов. Интервал доставки — с 8:00 до 20:00 текущего дня. Исполнители будут перевозить груз как по городу, так и по области. Доставка открыта в большинстве регионов страны.

Парнеры ритейлера сотрудничают с Wildberries на основании договора-оферты. Перевозчики будут получать вознаграждение за каждый выполненный маршрут, выплаты производятся еженедельно. Стоимость задания будет зависеть от протяженности маршрута и объема доставленных заказов. Информацию можно увидеть при формировании заказа.

Специальных требований для транспортного средства исполнителя Wildberries не предъявляет. Однако маркетплейс просит учитывать, что стандартный размер коробов составляет 400*400*600 мм.

Выполнение заданий партнерами отслеживается автоматизированной системой в режиме реального времени. Сейчас у Wildberries «несколько тысяч активных партнеров», компания рассчитывает, что их количество «будет резко расти».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash