Wildberries открыл доступ к перевозкам товаров для неограниченного числа партнеров

Wildberries открыл доступ к перевозкам товаров между распределительными центрами и пунктами выдачи для неограниченного числа партнеров, в том числе и для самозанятых. Информация о доступных заданиях публикуется в мобильном приложении для B2B-грузоперевозок WB Drive, сообщил RB.RU представитель онлайн-ритейлера.
Исполнитель может выбрать подходящие ему предложения, получить груз в указанном логистическом центре и перевезти его в пункт выдачи заказов. Интервал доставки — с 8:00 до 20:00 текущего дня. Исполнители будут перевозить груз как по городу, так и по области. Доставка открыта в большинстве регионов страны.
Парнеры ритейлера сотрудничают с Wildberries на основании договора-оферты. Перевозчики будут получать вознаграждение за каждый выполненный маршрут, выплаты производятся еженедельно. Стоимость задания будет зависеть от протяженности маршрута и объема доставленных заказов. Информацию можно увидеть при формировании заказа.
Специальных требований для транспортного средства исполнителя Wildberries не предъявляет. Однако маркетплейс просит учитывать, что стандартный размер коробов составляет 400*400*600 мм.
Выполнение заданий партнерами отслеживается автоматизированной системой в режиме реального времени. Сейчас у Wildberries «несколько тысяч активных партнеров», компания рассчитывает, что их количество «будет резко расти».
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как продвигать товары в топ на Wildberries
- 2 7 шагов, чтобы взять в руки продажи на маркетплейсе
- 3 От провала с мылом до успеха с нижним бельем: как построить бизнес без миллионных вложений
- 4 Сервис временной занятости Ventra Go! привлек 700 млн рублей
- 5 Как не волноваться и полюбить работу с самозанятыми: разбираем ее преимущества
ВОЗМОЖНОСТИ
19 января 2022
20 января 2022
20 января 2022