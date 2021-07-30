Виноделы попросили приостановить действие закона о винодельческой продукции

«Винодельческий союз», ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь», Ассоциация производителей игристых вин и другие объединения обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести мораторий или переходный период в действие закона о новых требованиях к винодельческой продукции. Они заявили о несоответствии закона нормам ГОСТа и другим нормативным актам.

Подлинность письма с обращением подтвердили сотрудники двух объединений. Правительство направило письмо в Минсельхоз, пишут «Ведомости».

Глава «Винодельческого союза» Борис Катрюхин объяснил, что в законе появились новые наименования, которые не соответствуют стандартам. Например, «вино столовое» по ГОСТу должно наименоваться как «вино ординарное», а «винный напиток» — как «виноградосодержащий напиток». В письме отмечается, что изменения нужно внести в Налоговый кодекс, классификаторы продукции и другие документы.

Производители столкнулись с проблемами при взаимодействии с федеральными ритейлерами из-за нового закона. Так, например, «Ашан» потребовал гарантийного письма о том, что поставщик возместит возможные убытки.

Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка вступили в силу в начале июля. Из-за него с проблемами столкнулась Moet Hennessy, которая поставляет шампанское из провинции Шампань. Компания приостановила поставку продукции из-за того, что должна маркировать ее как игристое вино. Затем в Moet Hennessy сообщили, что возобновят поставки в Россию с новой маркировкой на бутылках в соблюдение законодательства. Компании потребуется некоторое время, чтобы внести корректировки в логистику и регулирование.

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