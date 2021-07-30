Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Виноделы попросили приостановить действие закона о винодельческой продукции

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Винодельческий союз», ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь», Ассоциация производителей игристых вин и другие объединения обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести мораторий или переходный период в действие закона о новых требованиях к винодельческой продукции. Они заявили о несоответствии закона нормам ГОСТа и другим нормативным актам.

Виноделы попросили приостановить действие закона о винодельческой продукции

Подлинность письма с обращением подтвердили сотрудники двух объединений. Правительство направило письмо в Минсельхоз, пишут «Ведомости».

Глава «Винодельческого союза» Борис Катрюхин объяснил, что в законе появились новые наименования, которые не соответствуют стандартам. Например, «вино столовое» по ГОСТу должно наименоваться как «вино ординарное», а «винный напиток» — как «виноградосодержащий напиток». В письме отмечается, что изменения нужно внести в Налоговый кодекс, классификаторы продукции и другие документы.

Производители столкнулись с проблемами при взаимодействии с федеральными ритейлерами из-за нового закона. Так, например, «Ашан» потребовал гарантийного письма о том, что поставщик возместит возможные убытки.

Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка вступили в силу в начале июля. Из-за него с проблемами столкнулась Moet Hennessy, которая поставляет шампанское из провинции Шампань. Компания приостановила поставку продукции из-за того, что должна маркировать ее как игристое вино. Затем в Moet Hennessy сообщили, что возобновят поставки в Россию с новой маркировкой на бутылках в соблюдение законодательства. Компании потребуется некоторое время, чтобы внести корректировки в логистику и регулирование.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: lightpoet / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские автодилеры запустят собственный агрегатор объявлений
  2. 2 Tesla добавила поддержку русского языка
  3. 3 «Яндекс» провел реструктуризацию владения «Яндекс.Маркетом»
  4. 4 В России разработали программу для анализа архитектурного облика городов
  5. 5 Модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС
Какие инструменты и сервисы работают для предпринимателей, а какие нет?
Подробный разбор в выпусках нового подкаста от МТС
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июля 2021

Гранты для реализации комплексных инновационных проектов

30 июля 2021

Moscow Film Accelerator

30 июля 2021

Kaspersky Open Innovation Program "B2C Future Solutions"

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма