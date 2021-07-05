Moet Hennessy временно останавливала поставки шампанского в Россию из-за ошибочной трактовки закона

Moet Hennessy остановила, а затем возобновила поставки премиального шампанского в Россию. Оказалось, что в компании неправильно интерпретировали новый российский закон – он позволяет называть «шампанским» только российскую продукцию.

Согласно поправкам в 171-ФЗ, все шампанское, произведенное не в России, изготовитель должен называть игристым вином. 2 июля законопроект подписал Владимир Путин.

В Moet Hennessy по-своему трактовали новый закон и заявили об остановке поставок шампанского в Россию – эту информацию подтвердил директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь.

На новостном фоне котировки отечественного производителя «Абрау-Дюрсо» росли на 8%.

Затем в Moet Hennessy сообщили, что возобновят поставки в Россию с новой маркировкой на бутылках в соблюдение законодательства. Компании потребуется некоторое время, чтобы внести корректировки в логистику и регулирование, писали Bloomberg.

«Давление на производителей посредством нового закона и ограничение их присутствия на российском рынке – это искусственное ограничение конкуренции, которое в итоге негативно сказывается в первую очередь на потребителе», – сказала RB.ru сооснователь и генеральный директор платформы для инвестиций в изысканные вина Vindome Ингрид Бродин.

Бродин добавила, что новый закон о маркировке не сможет поменять восприятие российских потребителей, которые «прекрасно знают, что Шампань – это название региона, а не категория вина».

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