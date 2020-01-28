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Лоукостер Wizz Air откроет прямые рейсы из Петербурга в Европу

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Самолеты венгерского авиаперевозчика Wizz Air будут совершать прямые перелеты из Петербурга в Братиславу, Вильнюс, Софию и Бухарест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Джосефа Варади.

Лоукостер Wizz Air откроет прямые рейсы из Петербурга в Европу

Wizz Air начнет выполнять рейсы из Пулково с июня этого года. Самолеты будут вылетать по три раза в неделю в Бухарест (Румыния) и Софию (Болгария), два раза — в Вильнюс (Литва), четыре раза — в Братиславу (Словакия).

Как пишет «Бумага», цены на билеты будут начинаться от €29,99 (около 2 тысяч рублей).

С 1 января 2020 года петербургский аэропорт Пулково стал первым в России, которому доступна седьмая степень «свободы воздуха». Теперь он может принимать самолеты, принадлежащие иностранным авиакомпаниям не зарегистрированным в России. 

Фото: Miglena Pencheva / Shutterstock

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