Лоукостер Wizz Air откроет прямые рейсы из Петербурга в Европу

Wizz Air начнет выполнять рейсы из Пулково с июня этого года. Самолеты будут вылетать по три раза в неделю в Бухарест (Румыния) и Софию (Болгария), два раза — в Вильнюс (Литва), четыре раза — в Братиславу (Словакия).



Как пишет «Бумага», цены на билеты будут начинаться от €29,99 (около 2 тысяч рублей).



С 1 января 2020 года петербургский аэропорт Пулково стал первым в России, которому доступна седьмая степень «свободы воздуха». Теперь он может принимать самолеты, принадлежащие иностранным авиакомпаниям не зарегистрированным в России.



