Лоукостер Wizz Air откроет прямые рейсы из Петербурга в Европу
Самолеты венгерского авиаперевозчика Wizz Air будут совершать прямые перелеты из Петербурга в Братиславу, Вильнюс, Софию и Бухарест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Джосефа Варади.
Wizz Air начнет выполнять рейсы из Пулково с июня этого года. Самолеты будут вылетать по три раза в неделю в Бухарест (Румыния) и Софию (Болгария), два раза — в Вильнюс (Литва), четыре раза — в Братиславу (Словакия).
Как пишет «Бумага», цены на билеты будут начинаться от €29,99 (около 2 тысяч рублей).
С 1 января 2020 года петербургский аэропорт Пулково стал первым в России, которому доступна седьмая степень «свободы воздуха». Теперь он может принимать самолеты, принадлежащие иностранным авиакомпаниям не зарегистрированным в России.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья