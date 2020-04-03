Россияне рассказали, что их раздражает в работе на удаленке

Три четверти сотрудников российских компаний (76%) используют голосовые сообщения в рамках корпоративной коммуникации и «тихо ненавидят» такой способ связи, выяснил онлайн-сервис для управления бизнесом «Мегаплан».

По данным опроса, проведенного среди 2849 сотрудников российских компаний, две трети (68%) респондентов не хотят получать голосовые сообщения по работе. Но и полностью отказаться от этого инструмента коммуникации они не готовы.

Большинство предпочитает общаться с коллегами исключительно посредством текстовых сообщений или звонков друг другу.

54% заявили, что им сложно воспринимать информацию из голосовых сообщений на слух;

26% не принципиально, в каком виде получать информацию;

7% относятся к голосовым сообщениям положительно.

Чаще всего аудиосообщениями обмениваются сотрудники на равных позициях. Чуть больше четверти опрошенных получают их от клиентов, 16% — от руководителей, а наименьшая доля респондентов (12%) — от подчиненных.

66% опрошенных никогда не отправляли голосовые сообщения в ходе рабочей переписки. 27% делали это в единичных случаях и всего 6% убеждены, что общаться без аудиосообщений невозможно.

Среди преимуществ голосовых сообщений сотрудники чаще всего (62%) отмечали возможность услышать интонацию говорящего, а 58% опрошенных признали, что их удобно слушать за рулем или в дороге. Каждый второй участник опроса (59%) не видит никаких плюсов у такого формата общения.

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