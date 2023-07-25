Британский регулятор проведет расследование касательно безопасности проекта Worldcoin создателя ChatGPT

Британский регулятор ICO, контролирующий хранение данных, заявил, что тщательно изучит проект Worldcoin, запущенный генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом. Основная причина для проведения расследования — сомнения в надежности системы, в которой пользователи предоставляют сканы своих глаз в обмен на бесплатную криптовалюту.

Успешный запуск проекта Worldcoin, над которым Сэм Альтман работал с 2013 года, не прошел незамеченным для властей Великобритании. Орган, регулирующий обработку и хранение данных Information Commissioner's Office (ICO) заявил, что инициирует расследование касательно безопасности участия в экосистеме создателя ChatGPT.

ICO — не единственные, кто сомневается в надежности Worldcoin. Свои опасения касательно сканирования радужки глаза в обмен на бесплатную криптовалюту выразили и многие участники криптосообщества. В частности, критикой в адрес Сэма Альтмана поделился и создатель Ethereum Виталик Бутерин.

По словам Бутерина, существует серьезный риск неправильного использования информации, связанной с идентификацией личности. Более того, он считает, что нельзя отметать возможность утечки данных, которая может серьезно отразиться на пользователях, даже несмотря на то, что Worldcoin хранит только хеш сетчатки.

Помимо того, что судьба проекта в Великобритании поставлена под вопрос, токен Worldcoin также не может быть запущен в США. В частности, ни одна из бирж, зарегистрированных в Штатах, таких как Coinbase или Kraken, не провела его листинг. Разработчики проекта назвали проблемы с законодательством ключевой причиной своего решения не предпринимать попытку запуска в США.

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