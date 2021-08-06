Сервис доставки создаст аналог «Яндекс.Карт» с решением проблемы неверных адресов

Компания Master Delivery, развивающая службу курьерской доставки под брендом «Прямиком», объявила о развитии собственной геоинформационной системы. По планам она должна решить хроническую проблему зданий с неверными адресами или не имеющих их вовсе.

В компании сообщили, что приняли решение о необходимости работы над обновлением адресных данных в России по итогам анализа обратной связи от курьеров сервиса, которые «регулярно сталкивались в своей работе с отсутствием адресов у зданий или их некорректностью».

Новая геоинформационная система позволит дополнять существующие карты новой информацией, которую вносят курьеры и супервайзеры: данные о проулках, проездах и проходах. В результате алгоритм сможет выстраивать оптимальный маршрут с более точным расчетом времени доставки на велосипеде, автомобиле или пешком, а также эффективнее группировать заказы по пути следования курьера и определять очередность их выполнения.

«Проблема неверных адресов сегодня существует как в городской среде, так и в сельской местности, включая СНТ и дачные поселки, которые стали для многих россиян фактическим местом проживания в период пандемии. Созданная нами система имеет потенциал стать самой насыщенной картографической геосистемой в России», — убежден руководитель отдела картографии и алгоритмов в Master Delivery Ильдар Бикташев.

Пока у новой геосистемы нет внешних пользователей, ее используют курьеры сервиса. Со временем сервис полностью перейдет на свою собственную карту, после этого будет решаться вопрос о формировании базы лояльных пользователей.

«Прямиком» — служба доставки онлайн-заказов для магазинов, ресторанов и частных лиц. Сервис использует предиктивные алгоритмы, которые прогнозируют, где и сколько курьеров потребуется. Проект был запущен в 2021 году, работает по модели франчайзинга более чем в 100 городах России и Европы.

Сейчас к платформе подключено более 10 тысяч курьеров. За первое полугодие 2021 года через сервис было доставлено более 500 тысяч заказов, общий товарооборот составил 560 млн рублей.

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Фото: Unsplash