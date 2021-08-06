Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сервис доставки создаст аналог «Яндекс.Карт» с решением проблемы неверных адресов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компания Master Delivery, развивающая службу курьерской доставки под брендом «Прямиком», объявила о развитии собственной геоинформационной системы. По планам она должна решить хроническую проблему зданий с неверными адресами или не имеющих их вовсе.

Сервис доставки создаст аналог «Яндекс.Карт» с решением проблемы неверных адресов

В компании сообщили, что приняли решение о необходимости работы над обновлением адресных данных в России по итогам анализа обратной связи от курьеров сервиса, которые «регулярно сталкивались в своей работе с отсутствием адресов у зданий или их некорректностью».

Новая геоинформационная система позволит дополнять существующие карты новой информацией, которую вносят курьеры и супервайзеры: данные о проулках, проездах и проходах. В результате алгоритм сможет выстраивать оптимальный маршрут с более точным расчетом времени доставки на велосипеде, автомобиле или пешком, а также эффективнее группировать заказы по пути следования курьера и определять очередность их выполнения.

«Проблема неверных адресов сегодня существует как в городской среде, так и в сельской местности, включая СНТ и дачные поселки, которые стали для многих россиян фактическим местом проживания в период пандемии. Созданная нами система имеет потенциал стать самой насыщенной картографической геосистемой в России», — убежден руководитель отдела картографии и алгоритмов в Master Delivery Ильдар Бикташев.

Пока у новой геосистемы нет внешних пользователей, ее используют курьеры сервиса. Со временем сервис полностью перейдет на свою собственную карту, после этого будет решаться вопрос о формировании базы лояльных пользователей.

«Прямиком» — служба доставки онлайн-заказов для магазинов, ресторанов и частных лиц. Сервис использует предиктивные алгоритмы, которые прогнозируют, где и сколько курьеров потребуется. Проект был запущен в 2021 году, работает по модели франчайзинга более чем в 100 городах России и Европы.

Сейчас к платформе подключено более 10 тысяч курьеров. За первое полугодие 2021 года через сервис было доставлено более 500 тысяч заказов, общий товарооборот составил 560 млн рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub. Присоединяйся!

Фото: Unsplash

 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В SpaceX Илона Маска собрали самую высокую ракету в мире
  2. 2 Основатель Xsolla, разом уволивший 150 «невовлеченных» сотрудников, рассказал подробности скандальной истории
  3. 3 Роботы и технологии, которых показали на Олимпийских играх в Токио
  4. 4 Каким будет следующий прорыв в сфере технологий? Об этом расскажет ИИ
  5. 5 Instagram борется с буллингом, а нейроимплант читает мысли парализованного: технологии добра, которые меняют мир
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

06 августа 2021

Чемпионат DigitalSkills 2021

08 августа 2021

MTS StartUp Hub

09 августа 2021

Акселератор ВТБ

09 августа 2021

Акселерационная программа для стартапов от Winno Moscow

10 августа 2021

Moscow Travel Factory

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма