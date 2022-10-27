X5 Group может выкупить долю в дальневосточной сети «Самбери» — «Коммерсантъ»

Ритейлер X5 Group может выкупить долю дальневосточной розничной сети «Самбери», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, в X5 Group допускают, что сделка с «Самбери» может пройти примерно так же, как в случае с сетями «Слата» и «Красный Яр». Ранее ФАС одобрила покупку X5 Group по 70% в этих сетях.
Гипермаркеты «Самбери» работают в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской и Еврейской автономной областях. Интерес к партнерству с сетью ранее проявляли «Магнит» и «Лента», добавил один из источников издания. В «Магните» подтвердили, что изучают перспективы выхода на дальневосточный рынок.
По мнению экспертов, ритейлеров, пожелавших работать на Дальнем Востоке, ожидают трудности с поиском качественных помещений для магазинов, а также логистические сложности.
В сентябре X5 Group заключила соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и объявила о планах вложить 10 млрд рублей на развитие магазинов в регионе.
Фото на обложке: Kwangmoozaa /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
- 2 Как прогнозируют спрос в X5 Retail Group?
- 3 Анастасия Григорьева (X5 Retail Group) и Александр Аникин (Kinian) – о клиентской аналитике на Big Data Conference
- 4 Как частичная мобилизация повлияла на динамику продаж в рознице и общепите
- 5 «Ашан» создал в России дочернюю IT-компанию
ВОЗМОЖНОСТИ
28 октября 2022
30 октября 2022
30 октября 2022