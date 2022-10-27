X5 Group может выкупить долю в дальневосточной сети «Самбери» — «Коммерсантъ»

Ритейлер X5 Group может выкупить долю дальневосточной розничной сети «Самбери», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в X5 Group допускают, что сделка с «Самбери» может пройти примерно так же, как в случае с сетями «Слата» и «Красный Яр». Ранее ФАС одобрила покупку X5 Group по 70% в этих сетях.

Гипермаркеты «Самбери» работают в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской и Еврейской автономной областях. Интерес к партнерству с сетью ранее проявляли «Магнит» и «Лента», добавил один из источников издания. В «Магните» подтвердили, что изучают перспективы выхода на дальневосточный рынок.

По мнению экспертов, ритейлеров, пожелавших работать на Дальнем Востоке, ожидают трудности с поиском качественных помещений для магазинов, а также логистические сложности.

В сентябре X5 Group заключила соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и объявила о планах вложить 10 млрд рублей на развитие магазинов в регионе.

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