X5 Retail Group выделит свои онлайн-сервисы в отдельную структуру для привлечения инвестиций

Розничноторговая компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», рассматривает выделение своих онлайн-сервисов из своей структуры для привлечения новых инвесторов. Финансирование планируется получить через IPO и частное размещение. Об этом сообщает РБК.

«Новая стратегия, которую представили осенью, предполагает быстрое развитие цифровых бизнесов: "Перекресток Впрок", агрегатора экспресс-доставки "Около", логистического сервиса для электронной коммерции 5Post», — отмечает директор по стратегии X5 Retail Group Владимир Салахутдинов.

Общий объем заказов цифровых бизнесов, по его словам, в 2021 может достичь 25 млн. При этом общий объем оборота товаров онлайн-сервисов компании будет порядка 60 млрд рублей.



Планируемая трансформация цифровых сервисов и привлечение средств для них произойдут в течение ближайших 2-3 лет.

По данным ТАСС, наиболее быстро из всех онлайн-сервисов компании развивается маркетплейс «Перекресток Впрок». Ожидается, что в следующем году он выйдет в прибыль, поэтому сервис может стать одним из первых активов для привлечения внешних инвестиций.

Выручка «Перекрестка Впрок» увеличилась на 207,6% год к году в третьем квартале 2020 года. Общая выручка онлайн-гипермаркета и экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», объединенных агрегатором «Около», составила 4,0 млрд рублей в этом периоде.

Фото: perekrestok.ru