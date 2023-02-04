«Яндекс» выкупит долю Uber «с премией», чтобы стать 100%-ным владельцем MLU B.V.

Анонимные источники в инвестиционном сообществе, знакомые с ходом переговоров, утверждают, что «Яндекс» окончательно решил выкупить 29%-ную долю Uber в объединенной компании «Яндекс.Такси» и Uber — MLU B.V. — и уже почти договорился о сумме, которая не раскрывается.

Как выяснил Forbes, «"Яндексу" не оставили выбора», поэтому компания выкупит акции «с небольшой премией» к альтернативному предложению.

Новый виток переговоров был спровоцирован желанием Uber ускорить продажу доли в объединенном предприятии после начала военного конфликта на территории Украины.

К декабрю 2022 года на нее претендовала компания Kismet Capital Group. Она заявляла цену в $925 млн за 29%, несмотря на то, что стоимость активов из-за политической ситуации резко снизилась.

По мнению экспертов рынка, форсирование со стороны Uber «противоречит правилу опциона».

После выкупа «Яндексом» в марте 2022 года за $1 млрд долей Uber в «Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотном подразделении компании договорились о преимущественном праве «Яндекса» на выкуп 29%-ной доли по фиксированной цене в диапазоне $1,8-2 млрд.

В попытке реализовать обещанное право «Яндекс» зашел на второй раунд переговоров и сумел договориться о приобретении акций по приемлемой для себя цене.

Если сделка будет одобрена, IT-гигант станет единоличным владельцем зарегистрированной в Голландии MLU B.V., которая управляет брендами «Яндекс.Такси», Yango и Uber в РФ и СНГ.

Ни лидер Kismet Иван Таврин, ни представители «Яндекс.Такси» и Uber не дают комментарии изданию.

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