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«Яндекс» выложил в открытый доступ исходный код аналитического сервиса AppMetrica

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» выложил в открытый доступ исходный код аналитического сервиса AppMetrica. С его помощью можно собирать статистику по трафику, аудитории и сценариям использования. Разработчики смогут использовать фрагменты кода в своих проектах.

«Яндекс» выложил в открытый доступ исходный код аналитического сервиса AppMetrica

«Яндекс» опубликовал исходный код аналитического сервиса для сбора статистики по трафику и аудитории AppMetrica. Он доступен на GitHub.

Разработчики смогут провести аудит сервиса, предложить для него улучшения, а также использовать фрагменты кода в своих проектах с указанием авторства. Код распространяется по открытой лицензии MIT.

Новость по теме: «Яндекс» открыл доступ к исходному коду счетчика «Метрики»

AppMetrica входит в пятерку международных аналитических систем по количеству установок и обрабатывает более 60 тыс. приложений ежедневно.

Ранее «Яндекс» выложил в открытый доступ исходные коды системы УБД YBD, платформы для работы с BigData YTsaurus, фреймворка userver и инструмента для оценки сайтов «Метрика».

Фото на обложке: Burdun Iliya / Shutterstock

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