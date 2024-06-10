«Яндекс Маркет» снизит плату за хранение товаров с высоким спросом

«Яндекс Маркет» снизит плату за хранение товаров с высоким спросом. Логистика таких товаров также обойдется продавцу дешевле. Льготные тарифы начнут действовать с 1 августа.

«Яндекс Маркет» введет льготные тарифы на логистику и хранение товаров с высоким спросом. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Скидки будут действовать на товары в статусе «Турбо». Они должны иметь оборачиваемость до 45 дней, вес до 12 кг и среднесуточные продажи свыше 1 тыс. рублей.

На товары в статусе «Турбо» будет действовать скидка 30% на размещение и 50% на транзитную поставку.

Тарифы вступят в силу с 1 августа. Их вводят для увеличения количества свободных слотов для сезонных товаров, отметили в «Яндекс Маркете».

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