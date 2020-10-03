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«Яндекс.Такси» запустило программу автокредитования

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Яндекс.Такси» запустило для водителей программу автокредитования. Компания уже получила порядка 10 тысяч заявок, больше 100 кредитов было одобрено. Об этом пишут «Ведомости».

«Яндекс.Такси» запустило программу автокредитования

Автокредитование водителей происходит не с баланса «Яндекса», а через банки. Компания сотрудничает с «Русфинанс банком» и планирует подключить еще четыре кредитных организации.

Программа была запущена в начале сентября. Получить кредит могут самозанятые водители и индивидуальные предприниматели, проработавшие в «Яндексе» минимум два месяца и совершившие за этот период сто поездок без блокировок. Среди других требований — гражданство РФ.

Размер процентной ставки по кредиту рассчитывается индивидуально. Он начинается от 12,9% годовых. Оформить кредит можно онлайн через «Яндекс.Такси», для этого нужен паспорт и водительское удостоверение.

«Мы ищем новые возможности для того, чтобы сделать удобнее работу водителей в статусе предпринимателей без образования юридического лица и замотивировать водителей переходить в этот режим», — рассказали в «Яндекс.Такси».

По словам экспертов, банки не одобряют получение автокредита самозанятыми водителями такси в 80% случаев. Связано это с тем, что доход самозанятого нестабилен, никто не может выступить его гарантом.

По собственным данным, напрямую с «Яндекс.Такси» сотрудничают больше 170 тысяч водителей в статусе самозанятых или ИП. Компания не раскрывает их долю в общем количестве водителей. Сервис работает в 12 странах.

По оценкам экспертов, в Москве доля водителей такси, которые работают с агрегаторами напрямую, не через таксопарки, составляет больше 30%.

Фото: ArtWell / Shutterstock

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