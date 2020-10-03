«Яндекс.Такси» запустило программу автокредитования

«Яндекс.Такси» запустило для водителей программу автокредитования. Компания уже получила порядка 10 тысяч заявок, больше 100 кредитов было одобрено. Об этом пишут «Ведомости».

Автокредитование водителей происходит не с баланса «Яндекса», а через банки. Компания сотрудничает с «Русфинанс банком» и планирует подключить еще четыре кредитных организации.

Программа была запущена в начале сентября. Получить кредит могут самозанятые водители и индивидуальные предприниматели, проработавшие в «Яндексе» минимум два месяца и совершившие за этот период сто поездок без блокировок. Среди других требований — гражданство РФ.

Размер процентной ставки по кредиту рассчитывается индивидуально. Он начинается от 12,9% годовых. Оформить кредит можно онлайн через «Яндекс.Такси», для этого нужен паспорт и водительское удостоверение.

«Мы ищем новые возможности для того, чтобы сделать удобнее работу водителей в статусе предпринимателей без образования юридического лица и замотивировать водителей переходить в этот режим», — рассказали в «Яндекс.Такси».

По словам экспертов, банки не одобряют получение автокредита самозанятыми водителями такси в 80% случаев. Связано это с тем, что доход самозанятого нестабилен, никто не может выступить его гарантом.

По собственным данным, напрямую с «Яндекс.Такси» сотрудничают больше 170 тысяч водителей в статусе самозанятых или ИП. Компания не раскрывает их долю в общем количестве водителей. Сервис работает в 12 странах.

По оценкам экспертов, в Москве доля водителей такси, которые работают с агрегаторами напрямую, не через таксопарки, составляет больше 30%.

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