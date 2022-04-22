Сервисы «Яндекса» начали принимать оплату через Систему быстрых платежей

«Яндекс.Маркет», «Еда» и «Лавка» начали принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении «Яндекса». Оплата через СБП позволяет не вводить данные банковской карты: нужно выбрать свой банк и заплатить через его мобильное приложение.

Сейчас рассчитаться таким способом можно в мобильных приложениях «Маркета» и «Лавки», а также на сайте и в приложении «Еды». В будущем платежи через СБП станут доступны на этих сервисах для всех платформ, также так можно будет платить в «Такси» с помощью приложения «Яндекс Go».

Оплата через СБП на «Маркете» в случае возврата товаров позволяет сразу получить деньги назад, тогда как при оплате банковской картой возврат обычно занимает до трех дней.

В декабре прошлого года оплата через СБП появилась в приложении «Заправок».

СБП — сервис Банка России и Национальной системы платежных карт, позволяет отправлять деньги другим людям и рассчитываться за товары и услуги в онлайне и офлайне. Для оплаты покупок нужен только смартфон с камерой и приложением банка, в котором есть возможность платежей этим способом (поддержка NFC для этого не нужна).

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