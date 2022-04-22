Сервисы «Яндекса» начали принимать оплату через Систему быстрых платежей

«Яндекс.Маркет», «Еда» и «Лавка» начали принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении «Яндекса». Оплата через СБП позволяет не вводить данные банковской карты: нужно выбрать свой банк и заплатить через его мобильное приложение.
Сейчас рассчитаться таким способом можно в мобильных приложениях «Маркета» и «Лавки», а также на сайте и в приложении «Еды». В будущем платежи через СБП станут доступны на этих сервисах для всех платформ, также так можно будет платить в «Такси» с помощью приложения «Яндекс Go».
Оплата через СБП на «Маркете» в случае возврата товаров позволяет сразу получить деньги назад, тогда как при оплате банковской картой возврат обычно занимает до трех дней.
В декабре прошлого года оплата через СБП появилась в приложении «Заправок».
СБП — сервис Банка России и Национальной системы платежных карт, позволяет отправлять деньги другим людям и рассчитываться за товары и услуги в онлайне и офлайне. Для оплаты покупок нужен только смартфон с камерой и приложением банка, в котором есть возможность платежей этим способом (поддержка NFC для этого не нужна).
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как бизнесу сэкономить на безнале: советы по использованию СБП
- 2 «Яндекс.Еда» получила 60 тыс. рублей штрафа из-за утечки данных клиентов
- 3 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
- 4 Какие задачи решает автоматизация логистики: кейс «Яндекс.Лавки»
- 5 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
ВОЗМОЖНОСТИ
22 апреля 2022
25 апреля 2022
25 апреля 2022