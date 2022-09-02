«Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» о поставках машин для «Такси»

«Яндекс» попросил «АвтоВАЗ», белорусский концерн Unison, китайских автопроизводителей BAIC Group и Chery о поставках машин для «Такси». Для обновления автопарка компании ежегодно нужно 50 тыс. машин, однако рынок переживает дефицит машин и запчастей для них.

«Яндекс» предлагает производителям автомобилей наладить поставки автомобилей лизинговым компаниям под гарантии их использования в таксопарках, узнал Forbes.

Сама компания намерена выступать посредником между таксопарками и автоконцерном: производителям «Яндекс» гарантирует спрос на большие партии автомобилей, а таксопаркам — наличие машин у лизинговых компаний для обновления парка. После завершения лизинга именно таксопарки получают автомобили в собственность.

Представитель «Яндекс. Такси» заверил, что ни агрегат, ни партнеры-таксопарки не испытывают острой нехватки автомобилей, но компания действительно ведет переговоры с разными российскими и зарубежными автопроизводителями, чтобы помочь таксопаркам-партнерам найти источники пополнения парков на следующие годы.

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