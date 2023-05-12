«Яндекс.Банк» отказался от лицензии на депозитарную деятельность

«Яндекс.Банк» отказался от лицензии на осуществление депозитарной деятельности. Организация заявила, что не считает такие услуги приоритетными и вообще их не предоставляет. Лицензия банка уже аннулирована, сообщили в Банке России.
Банк России сообщил об аннулировании лицензии «Яндекс.Банка» на осуществление депозитарной деятельности. Решение принято «на основании заявления об отказе от лицензии».
В «Яндекс.Банке» заявили, что не считают такие услуги приоритетными и вообще их не предоставляют.
Нf новость об аннулировании лицензии акции «Яндекса» отрегулировали спокойно, показав снижение на 0,11%.
В марте 2023 года Банк России аннулировал брокерскую лицензию «Яндекс.Банка». Причины отказа банка от лицензии назывались те же – оказание данных услуг не является приоритетом организации.
«Яндекс.Банк» был запущен на базе бывшего банка «Акрополь», который «Яндекс» купил в апреле 2021 года за 1,1 млрд рублей.
Фото на обложке: E. O. /
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