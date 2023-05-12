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«Яндекс.Банк» отказался от лицензии на депозитарную деятельность

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс.Банк» отказался от лицензии на осуществление депозитарной деятельности. Организация заявила, что не считает такие услуги приоритетными и вообще их не предоставляет. Лицензия банка уже аннулирована, сообщили в Банке России.

«Яндекс.Банк» отказался от лицензии на депозитарную деятельность

Банк России сообщил об аннулировании лицензии «Яндекс.Банка» на осуществление депозитарной деятельности. Решение принято «на основании заявления об отказе от лицензии».

В «Яндекс.Банке» заявили, что не считают такие услуги приоритетными и вообще их не предоставляют.

Нf новость об аннулировании лицензии акции «Яндекса» отрегулировали спокойно, показав снижение на 0,11%.

В марте 2023 года Банк России аннулировал брокерскую лицензию «Яндекс.Банка». Причины отказа банка от лицензии назывались те же – оказание данных услуг не является приоритетом организации.

«Яндекс.Банк» был запущен на базе бывшего банка «Акрополь», который «Яндекс» купил в апреле 2021 года за 1,1 млрд рублей.

Фото на обложке: E. O. / Shutterstock

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