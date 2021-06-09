«Яндекс» увеличил выплаты за найденные уязвимости в своих продуктах до 750 тысяч рублей

«Яндекс» перезапустил программу премирования специалистов по компьютерной безопасности, которые находят уязвимости в продуктах компании. Теперь в рамках «Охоты за ошибками» можно получить до 750 тысяч рублей, говорится в сообщении «Яндекса».

Выше всего оцениваются уязвимости, которые позволяют потенциальным злоумышленникам совершить так называемую инъекцию — то есть выполнить на сервере свой код.

Специалистам предлагается два направления поиска ошибок: первое — инфраструктура, сервисы и приложения «Яндекса», второе — «Яндекс.Браузер». Для каждого направления разработана классификация уязвимостей, из которой «охотники» могут узнать, какие типы ошибок интересуют компанию в первую очередь и какое вознаграждение за них полагается.

«Яндекс»

Программа премирования работает с 2012 года. За это время «Яндекс» перечислил участникам больше 30 млн рублей. В пресс-службе компании уточнили, что ранее максимальная сумма выплат составляла 170 тысяч рублей, «но в особых случаях ее размер мог быть выше».

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Фото: Unsplash