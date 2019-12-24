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«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян для банков

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян для банков

Партнеры «Яндекса»  — Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и БКИ «Эквифакс».

Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», пишет РБК со ссылкой на презентацию ОКБ. Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович. Он добавил, что ОКБ и «Яндекс» не имеют доступа к данным друг друга.

БКИ располагает данными о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс», в свою очередь, владеет статистическими данными о своих пользователях, агрегированными и обезличенными. Скоринг проводится «на основе аналитических признаков «Яндекса», говорится в презентации.

Далее оценка добавляется к скоринговой оценке БКИ, общий балл представляется в банк. ОКБ отмечает, что модель способна дать оценку более чем 95% заемщиков.

«Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре "Яндекса". В аналитических моделях используется более 1 тысячи разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки», — отметил представитель «Яндекса».

Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели.

Источник, близкий к одному из участников проекта, пояснил, что кредитное бюро передает «Яндексу» в зашифрованном виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает цифру — некий процент. Отмечается, что «Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос, и не передает данные клиентов кому-либо.

Партнерам данные пользователей не передаются, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Скоринговый балл, даже полученный на основе агрегированных и обезличенных данных, повышает возможности банков оценивать потенциальных заемщиков, считает гендиректор Национального рейтингового агентства Алексей Богомолов.

О проекте «Яндекса» знают «Ренессанс Кредит», «Совкомбанк», «Росбанк», ВТБ, «Альфа-банк».

Фото: Unsplash

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