«Яндекс» проведет чемпионат по программированию Yandex Cup с призовым фондом 3,3 млн рублей
«Яндекс» открыл регистрацию на чемпионат по программированию Yandex Cup. Об этом Rusbase рассказали представители компании.
Участникам будет предложено шесть треков: фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, аналитика, машинное обучение и «Алгоритм» — трек по спортивному программированию. «Алгоритм» проводится на двух языках — русском и английском. В нем могут принять участие программисты со всего мира. Остальные направления проводятся на русском языке и открыты для участников из России и СНГ.
Призовой фонд Yandex Cup составляет 3,3 млн рублей. Победители каждого трека получат денежные призы:
- 300 тысяч рублей — первое место;
- 150 тысяч рублей — второе место;
- 100 тысяч рублей — третье место.
Кроме того, 100 лучших участников в каждом направлении получат промокоды от сервисов «Яндекса».
Как отметили в компании, большинство задач чемпионата рассчитаны на опытных разработчиков, но принять участие в Yandex Cup могут специалисты любого уровня.
Зарегистрироваться на чемпионат можно на сайте Yandex Cup до 25 октября.
С 21 сентября по 18 октября пройдет пробный этап, во время которого можно ознакомиться с системой проверки задач. Результаты пробного этапа не влияют на итоговый результат.
С 19 по 25 октября пройдет квалификация, по результатам которой определятся финалисты чемпионата. Финал состоится 7 ноября. На этапе квалификации можно участвовать в нескольких направлениях, в финале предстоит выбрать одно направление.
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