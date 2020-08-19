«Яндекс» проведет чемпионат по программированию Yandex Cup с призовым фондом 3,3 млн рублей

«Яндекс» открыл регистрацию на чемпионат по программированию Yandex Cup. Об этом Rusbase рассказали представители компании.

Участникам будет предложено шесть треков: фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, аналитика, машинное обучение и «Алгоритм» — трек по спортивному программированию. «Алгоритм» проводится на двух языках — русском и английском. В нем могут принять участие программисты со всего мира. Остальные направления проводятся на русском языке и открыты для участников из России и СНГ.

Призовой фонд Yandex Cup составляет 3,3 млн рублей. Победители каждого трека получат денежные призы:

300 тысяч рублей — первое место;

150 тысяч рублей — второе место;

100 тысяч рублей — третье место.

Кроме того, 100 лучших участников в каждом направлении получат промокоды от сервисов «Яндекса».