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«Яндекс» проведет чемпионат по программированию Yandex Cup с призовым фондом 3,3 млн рублей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

«Яндекс» открыл регистрацию на чемпионат по программированию Yandex Cup. Об этом Rusbase рассказали представители компании. 

«Яндекс» проведет чемпионат по программированию Yandex Cup с призовым фондом 3,3 млн рублей

Участникам будет предложено шесть треков: фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, аналитика, машинное обучение и «Алгоритм» — трек по спортивному программированию. «Алгоритм» проводится на двух языках — русском и английском. В нем могут принять участие программисты со всего мира. Остальные направления проводятся на русском языке и открыты для участников из России и СНГ. 

Призовой фонд Yandex Cup составляет 3,3 млн рублей. Победители каждого трека получат денежные призы:

  • 300 тысяч рублей — первое место;
  • 150 тысяч рублей — второе место;
  • 100 тысяч рублей — третье место. 

Кроме того, 100 лучших участников в каждом направлении получат промокоды от сервисов «Яндекса». 

Как отметили в компании, большинство задач чемпионата рассчитаны на опытных разработчиков, но принять участие в Yandex Cup могут специалисты любого уровня. 

Зарегистрироваться на чемпионат можно на сайте Yandex Cup до 25 октября. 

С 21 сентября по 18 октября пройдет пробный этап, во время которого можно ознакомиться с системой проверки задач. Результаты пробного этапа не влияют на итоговый результат. 

С 19 по 25 октября пройдет квалификация, по результатам которой определятся финалисты чемпионата. Финал состоится 7 ноября. На этапе квалификации можно участвовать в нескольких направлениях, в финале предстоит выбрать одно направление.

Фото: maradon 333 / Shutterstock

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