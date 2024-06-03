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«Яндекс» разрабатывает единую нейросеть для речи и текста

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс» разрабатывает единую нейросеть для речи и текста. Для работы над мультимодальной SpeechGPT уже ищут сотрудников. Об этом говорится в разделе вакансий компании, пишет «Ъ».

«Яндекс» разрабатывает единую нейросеть для речи и текста

В компании пояснили, что работают над мультимодальностью в ассистенте «Алиса» и других сервисах. На вопрос о единой нейросети в «Яндекс» не ответили.

Мультимодальные модели с поддержкой аудио, по словам гендиректора группы компаний ЦРТ Дмитрия Дырмовского, способны «распознавать речь на нескольких языках, разделять реплики дикторов, определять эмоции и сложные невербальные приемы, такие как ирония и сарказм». При этом они смогут снизить порог входа в речевые технологии.

В марте 2024 года «Яндекс» представил линейку нейросетей YandexGPT 3. Первая языковая модель в линейке —YandexGPT 3 Pro — лучше работает со сложными запросами и точнее следует заданному формату ответов.

YandexGPT — нейросеть, способная создавать и перерабатывать тексты, учитывает контекст беседы с пользователем. Может кратко пересказывать статьи из интернета, обобщать информацию из отзывов о товарах, создавать описания товаров для продавцов «Маркета», писать рекламные объявления.

Фото на обложке: Unsplash

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