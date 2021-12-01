Фальшивый сайт «Яндекс-банка» дожидался открытия оригинального проекта

У «Яндекс-банка» в сети появился двойник, который дожидался открытия оригинального проекта. Представители «Яндекса» обратились в Банк России с просьбой принять меры против двойника.
На фейковом сайте просто переставлены слова из оригинального, зарегистрировало его частное лицо на следующий день после объявления о смене названия банка «Акрополь» на «Яндекс-банк», обнаружил «Коммерсантъ».
Мошенники через подобные сайты могут собирать персональные данные для дальнейшей перепродажи, использовать их для фишинга и атак на реальный банк и его клиентов.
Процесс блокировки фальшивых сайтов занимает не более двух дней, их частое появление становится большой проблемой для банков, сказали эксперты.
Представители «Яндекса» заявили, что ресурс не имеет отношения к компании и может вводить пользователей в заблуждение. В ЦБ не сообщили, будут ли реагировать на обращение компании с просьбой принять меры к сайту-двойнику.
В июле «Яндекс» стал 100-процентным акционером «Акрополя». Сумма сделки составила 1,1 млрд рублей, 75 млн рублей из них составила премия к капиталу за покупку, остальная часть суммы равна активам банка.
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Фото на обложке: IB Photography /
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