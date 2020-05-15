«Яндекс.Касса» предложила магазинам опцию для возврата клиентов на сайт

«Яндекс.Касса» запустила для интернет-магазинов опцию «Возвращение клиента», с помощью которой продавцы смогут отправлять пуш-уведомления пользователям, чтобы напомнить о забытых покупках. Об этом говорится в сообщении компании.

По оценкам сервиса, использование этой функции позволит увеличить продажи до 5%.

«Яндекс.Касса» запустила опцию совместно с партнером — сервисом рассылки пуш-сообщений Push4site. Решение позволяет бесплатно отправлять пуш-сообщения пользователям, которые уже оформили, но забыли оплатить заказ.

Компании смогут также два месяца бесплатно пользоваться другими сервисами Push4site, предназначенными для привлечения покупателей.

Новая опция работает через открытый протокол «Яндекс.Кассы». Любая онлайн-площадка сможет без сложных настроек внедрить «Возвращение клиента» в действующие сценарии своего сайта.

Чтобы подключить сервис, нужно зайти в личный кабинет на сайте «Кассы», открыть раздел дополнительных опций, выбрать пуш-уведомления и нажать кнопку «Подключиться».

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