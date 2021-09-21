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«Яндекс.Маркет» упростил возврат невыкупленных товаров продавцам

Новости
Анастасия Костыркина
Анастасия Костыркина

Редактор новостного отдела

Анастасия Костыркина

«Яндекс.Маркет» начал отдавать невыкупленные товары продавцам в ближайшем пункте выдачи заказов. Раньше магазины могли вернуть их только со склада или из сортировочного центра маркетплейса, сообщила пресс-служба «Яндекс.Маркета».

«Яндекс.Маркет» упростил возврат невыкупленных товаров продавцам

Воспользоваться новой возможностью могут продавцы, которые отгружают в пункты выдачи заказов «Маркета» товары, уже упакованные для доставки. Забрать невыкупленные заказы можно будет в том же ПВЗ, в который был сданы.

Чтобы забрать не выкупленную посылку из сортировочного центра, «Яндекс.Маркет» предоставил возможность запланировать визит с точностью до часа. Для этого нужно оформить заявку на вывоз через личный кабинет, чтобы к нужному времени заказы были собраны и водитель магазина-партнера мог без препятствий забрать их.

Новая услуга — вывоз невыкупов через ПВЗ — выгодна как для продавцов, так и для владельцев ПВЗ, которые заработают дополнительно по 30 рублей на каждом таком возврате. Проект работает в тестовом режиме и доступен почти в 400 пунктах выдачи заказов в Москве и Санкт-Петербурге.

В будущем эта возможность заработает для всех брендированных ПВЗ «Яндекс.Маркета», которые принимают от магазинов-партнеров маркетплейса товары для доставки. Такие пункты есть более чем в 30 городах России, а также населённых пунктах Московской области.

Ранее «Яндекс.Маркет» сообщил, что станет выпускать продукты питания и электронику под собственной торговой маркой «Кстати, на Маркете».

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Фото на обложке: Pexels

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