«Яндекс.Музыка» рассказала, какие песни слушали на повторе в 2010-х

Российский сервис музыкального стриминга «Яндекс.Музыка» рассказал о том, какие треки чаще остальных ставили на «репит» с 2010 по 2020 годы. Исследование приурочено ко Дню сурка, который ежегодно отмечается 2 февраля. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

В топе прослушиваний на повторе все десять лет держались поп-хиты, комментируют в «Яндекс.Музыке»:

2010: Bad Romance — Lady Gaga,

2011: Love You Like a Love Song — Selena Gomez,

2012: «Выше» – Нюша,

2013: Wake Me Up – Avicii,

2014: Prayer in C — Robin Schulz,

2015: «Самая—самая» — Егор Крид,

2016: «Твои глаза» — Светлана Лобода,

2017: «Тает лед» — «Грибы»,

2018: «Морской шум» (звук моря),

2019: NBA — RSAC.

При этом у слушателей в разных городах исследователи обнаружили разные предпочтения.



Например, в Санкт-Петербурге чаще всего на повтор ставили трек рэпера Face «Юморист».



В Екатеринбурге слушали песню Mr. Blue Sky ирландцев The Vals, а также работу уральской группы Millinmotion «Четыре девятины», где в течение минуты 25 раз повторяется название трека.



Лидером среди пользователей сервиса стал таганрожец, который в 2019 году прослушал «Мало половин» Ольги Бузовой 1312 раз.



На втором месте оказался житель Калуги, 656 раз ставивший на повтор трек «Comment Out на колесах» Александра Гудкова и украинской хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona.



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