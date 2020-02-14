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«Яндекс.Музыка» рассказала, какие песни слушали на повторе в 2010-х

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Российский сервис музыкального стриминга «Яндекс.Музыка» рассказал о том, какие треки чаще остальных ставили на «репит» с 2010 по 2020 годы. Исследование приурочено ко Дню сурка, который ежегодно отмечается 2 февраля. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс.Музыка» рассказала, какие песни слушали на повторе в 2010-х

В топе прослушиваний на повторе все десять лет держались поп-хиты, комментируют в «Яндекс.Музыке»:

  • 2010: Bad Romance — Lady Gaga,
  • 2011: Love You Like a Love Song — Selena Gomez,
  • 2012: «Выше» – Нюша,
  • 2013: Wake Me Up – Avicii,
  • 2014: Prayer in C — Robin Schulz,
  • 2015: «Самая—самая» — Егор Крид,
  • 2016:  «Твои глаза» — Светлана Лобода,
  • 2017: «Тает лед» — «Грибы»,
  • 2018: «Морской шум» (звук моря),
  • 2019: NBA — RSAC.

При этом у слушателей в разных городах исследователи обнаружили разные предпочтения.

Например, в Санкт-Петербурге чаще всего на повтор ставили трек рэпера Face «Юморист».

В Екатеринбурге слушали песню Mr. Blue Sky ирландцев The Vals, а также работу уральской группы Millinmotion «Четыре девятины», где в течение минуты 25 раз повторяется название трека.

Лидером среди пользователей сервиса стал таганрожец, который в 2019 году прослушал «Мало половин» Ольги Бузовой 1312 раз.

На втором месте оказался житель Калуги, 656 раз ставивший на повтор трек «Comment Out на колесах» Александра Гудкова и украинской хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona.

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Фото: Kristina Kokhanova / Shutterstock

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