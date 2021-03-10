«Яндекс» запустил сервис для безналичной оплаты Yandex Pay . С его помощью можно платить банковской картой, не вводя ее данные — они подтянутся из аккаунта на «Яндексе». Об этом RB.ru сообщил представитель компании.

Чтобы платить через Yandex Pay, нужно привязать карту к аккаунту на «Яндексе». Сервис работает с картами Mastercard, Visa и «Мир».

Если в личном кабинете будут храниться данные сразу нескольких карт, то при оплате можно будет выбрать одну из них. Отмечается, что все платежные данные защищены и передаются в зашифрованном виде.

«Сейчас мы готовы предложить эту разработку другим участникам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи», — прокомментировал руководитель сервиса Александр Головин.

На настоящий момент кнопку Yandex Pay уже поставили Lamoda, Brandshop и некоторые другие бренды. Несколько крупных интернет-магазинов подали заявку, рассказали в «Яндексе».

Кнопка Yandex Pay может выглядеть по-разному. Так, при размещении кнопки на сайте предлагается выбрать ее цвет и размер.

Подключить сервис можно, перейдя по ссылке, или обратившись к агрегаторами платежных сервисов: «Робокасса», Payture и RBK.money. В компании отметили, что список партнеров, предоставляющих услугу подключения Yandex Pay, будет пополняться.

Возможности сервиса пока несколько ограничены. В частности, он работает только на сайтах — в большинстве популярных браузеров. При этом кнопка Yandex Pay доступна тем, кто привязал карту к аккаунту на «Яндексе» и авторизовался там.

В компании продолжают работу над тем, чтобы пользователи смогли платить через Yandex Pay в мобильных приложениях, во всех браузерах и в офлайне. Для разработчиков приложений «Яндекс» планирует выпустить SDK.

О намерениях компании выпустить сервис, конкурирующий с Apple Pay и Google Pay, стало известно в начале февраля. Тогжа эксперты отрасли выразили сомнения в успехе проекта. Однако в качестве основного преимущества «Яндекса» называлось большое число лояльных клиентов компании.

Фото: «Яндекс»