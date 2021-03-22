В поисковой выдаче «Яндекса» нашли 15 млн ссылок на пиратский контент

«Яндекс» совместно с крупнейшими правообладателями страны удалил из поисковой выдачи более 15 млн ссылок на пиратский контент, сообщили RB.ru в пресс-службе компании.

Порядка 6 млн из них были удалены с начала этого года. Нелегальный аудио- и видеоконтент размещался на более чем 150 тысячах сайтов.

В 2018 году «Яндекс» подписал меморандум о защите правообладателей аудиовизуального контента. Сам «Яндекс» как поисковая система не может определять правовой статус контента, размещенного на сторонних ресурсах, уточнил руководитель поисковых продуктов компании Максим Загребин. Поэтому «Яндекс» активно сотрудничает с такими, например, компаниями, как «Стар Медиа», ВГТРК, «КиноПоиск», «ТНТ-Телесеть», «А Сериал», ivi, «Централ Партнершип».

Правообладатели проверяют поисковую выдачу и вносят в реестр ссылки и сайты, которые нарушают их авторские права. Эти ссылки пропадают из поисковой выдачи Яндекса в течение нескольких часов, заверили в «Яндексе».

Чаще всего владельцы просили удалить пиратские ссылки на такой контент, как «Елки», «Каламбур деревня дураков», «Ходячие мертвецы», «Comedy Club» и «По законам военного времени».

Между тем сам «Яндекс» недавно стал предметом жалобы со стороны двух десятков российских онлайн-сервисов. «Авито», «Циан», SkyEng, «Туту.ру», «ЯКласс», «2ГИС» и другие компании считают, что поисковик манипулирует результатами поисковой выдачи для продвижения собственных сервисов из смежных с поиском рынков. Признаки нарушений в действиях поисковика увидела ФАС и в феврале направила компании предупреждение и дала месяц на их устранение.

«Формат предупреждения ФАС — неоднозначная юридическая конструкция. Сильно упрощая, непонятно, можно ли относиться к предупреждению, как к нормативному документу или нет», — пояснил ситуацию руководитель юротдела сервиса «Туту.ру» Дмитрий Иванов. И добавил, что «признаки» — это не само нарушение, но «вся история рано или поздно должна разрешиться нормативным решением, иначе история будет возвращаться на круги своя из-за учащающихся запросов к ФАС про поисковики».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!