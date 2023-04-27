«Яндекс» запустил в Казахстане продажи «Станции Макс», «Яндекс Хаба» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Новые устройства можно приобрести в магазинах Sulpak, Technodom, Alser, Mechta и у других ритейлеров. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Яндекс» запустил продажи своих смарт-устройств в Казахстане