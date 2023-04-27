«Яндекс» запустил продажи своих смарт-устройств в Казахстане

«Яндекс» запустил в Казахстане продажи «Станции Макс», «Яндекс Хаба» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Новые устройства можно приобрести в магазинах Sulpak, Technodom, Alser, Mechta и у других ритейлеров. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Смарт-колонка обойдется в 179,9 тыс. тенге, «Хаб» — 29,9 тыс. тенге, датчики — 11,9 тыс. тенге. При покупке новой станции до 18 мая покупатель получит в подарок два датчика, добавили в пресс-службе.
- «Яндекс» представил новые «умные» устройства в начале апреля 2023 года. Протокол Zigbee позволяет запускать их быстрее, автоматизировать работу и поддерживать общение без интернета.
Фото на обложке: «Яндекс»
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