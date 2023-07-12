«Яндекс» начал тестировать инструмент для размещения рекламы в Telegram

«Яндекс» приступил к тестированию инструмента для размещения рекламы в Telegram-каналах, сообщила компания. С его запуском рекламодателям обещают новый рекламный инвентарь, а владельцам каналов — простой способ заработка на рекламе.

Подключиться к рекламной сети «Яндекса» могут владельцы каналов от 2 тыс. подписчиков. Монетизировать можно каналы даже с узкой тематикой.

Публикацией рекламных постов занимается разработанный «Яндексом» бот. Владельцу канала нужно разрешить публикацию сообщений — это единственное согласие, которое необходимо боту. Подбором рекламы занимаются нейросети «Яндекс.Директа». Они учитывают тематику канала и находят объявления, которые больше всего ей соответствуют.

Владелец канала сам определяет, с какой частотой показывать рекламу и в какое время. Объявление выглядит как обычный пост: с картинкой или видео и ссылкой. К посту обязательно идет пометка «Реклама» и ссылка на страницу с подробностями о рекламодателе.

«Тексты, изображения и видео проходят модерацию, а данные о рекламе в соответствии с законом передаются в ЕРИР», — отмечают в «Яндексе».

«Яндекс» уже открыл прием заявок на участие в тестировании от владельцев каналов и рекламодателей. Рекламодатели могут обратиться к своему менеджеру или подать заявку самостоятельно, а владельцам каналов нужно заполнить форму на сайте.

Фото на обложке: Unsplash