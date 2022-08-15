«Яндекс» выкупил конвертируемые облигации еще на $48,6 млн

«Яндекс» продолжил программу выкупа собственных конвертируемых облигаций (бондов) и приобрел их еще на $48,6 млн. Таким образом «Яндекс» довел долю выкупленных бондов до 97,14%, а у держателей на руках осталось менее 3%.

О сделке сообщили в «Яндексе». В июне компания сообщила о выкупе 84,9% бондов, затем довела долю до 93,2%.

«Яндекс» платит деньгами и акциями материнской компании Yandex N.V – условия соглашения с держателями бондов предусматривают выплату $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V. за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций.

В результате последней сделки «Яндекс» стал владельцем 97,14% собственных конвертируемых облигаций. Оставшиеся 2,86% компания планирует выкупить до 12 сентября текущего года.

Торги ценными бумагами «Яндекса» биржа Nasdaq приостановила в кофе февраля. Если торги не проходят в течение пяти дней, держателями бумаг получают право требовать их погашения. В марте «Яндекс» объявил о формировании комитета держателей облигаций для обсуждения сценариев реструктуризации обязательств.

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