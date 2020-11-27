«Яндекс.Драйв» запустил автоматизированный личный кабинет для бизнеса

В «Яндекс.Драйв» появился личный кабинет для малого и среднего бизнеса. Все процессы — от подключения до получения закрывающих документов — автоматизированы. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса каршеринга.

В личном кабинете можно добавлять сотрудников, выбирать автомобили, устанавливать лимиты на поездки и просматривать историю поездок, а также получать закрывающие документы. Для компаний кабинет будет доступен после регистрации на сайте «Яндекс.Драйв» и пополнения корпоративного счёта с карты.

Сотрудники компаний могут бронировать машины через мобильное приложение. Для заказа доступны 16 тысяч автомобилей, в том числе бизнес-класса, а также фургоны и микроавтобусы.

В «Яндекс.Драйв» планируют в будущем добавить в кабинет напоминания о балансе, прогноз и статистику расходов, выбор типа страховки, оплату платных трасс, а также настройку ограничения время поездок, например, только по будням с 10 до 18.

Сервис каршеринга работает с корпоративными клиентами с лета 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. По данным «Яндекс.Драйв», с начала запуска сервиса пользователи совершили 84 млн поездок.