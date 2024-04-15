«Яндекс Маркет» начал платить партнерским ПВЗ по 40 рублей за выдачу товаров из-за рубежа. 1 марта в оферте маркетплейса появился новый термин «кроссбордер» (формат онлайн-торговли, при котором покупатель и продавец находятся в разных странах). О запуске этого формата «Маркет» сообщал еще летом.
Впервые «Маркет» начал размещать у себя витрины зарубежных магазинов в июле 2023 года. Тогда сообщалось, что маркетплейс планирует привлечь примерно 1 тыс. продавцов из стран ЕАЭС, Китая, Турции и Южной Кореи, но не уточнялись правила расчета с партнерскими ПВЗ за выдачу таких заказов.
Уже в 2024 году маркетплейс разъяснил партнерам условия расчета по таким заказам и внес в оферту новый термин — «кроссбордер», обратил внимание RB.RU.
Как отмечается в пояснении к изменениям в оферте, речь идет о новом виде заказов, которые проходят через пункты выдачи «Маркета», а поступают из-за границы. За выдачу таких посылок партнеры теперь получают по 40 рублей.
Как рассказал RB.RU один из партнеров маркетплейса, в самом заказе нигде не указано, что товар прибыл с территории другой страны. В «Яндекс Маркете» от комментариев отказались.
Сегодня по системе кроссбордера в России также работают Ozon и Wildberries.
Фото на обложке: Ilyas Kalimullin /
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