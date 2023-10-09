Сервис такси «Яндекса» Yango начал осваивать рынок Колумбии

Международный сервис такси «Яндекса» Yango стал доступен в Колумбии. Об этом со ссылкой на мировую карту сервиса пишет ТАСС.

Как указывает агентство, сервис отображается в карте одного из городов страны — Медельине. Согласно данным в интерфейсе приложения сервиса, уже сейчас там можно заказать машину.

Вместе с тем в аккаунте сервиса в одной из соцсетей указано, что Yango также работает в городах Кали и Барранкилье. Однако приложение пока не позволяет сделать заказ.

Колумбия стала второй страной Южной Америки, куда вышел Yango. Ранее сервис стал доступен в Перу. Весной «Яндекс» начал выводить продукт на рынок Центральной Америки и запустил тестирование сервиса в Гватемале.

Также компания тестировала Yango в Намибии, Мозамбике, Дубае, Алжире, Пакистане.

В общей сложности Yango уже работает более чем в 20 странах, в том числе в Израиле, Финляндии, Норвегии, Камеруне.

В августе СМИ писали, что «Яндекс» ведет переговоры о продаже Yango в Израиле.

Фото на обложке: Unsplash