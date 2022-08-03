Акселератор Y Combinator сократил летний набор стартапов на 40%

Один из крупнейших в мире акселераторов стартапов сократил летний набор на 40%. Если в начале года в программу Y Combinator попали 414 проектов, то в этот раз – всего 250. В компании решение о сокращении назвали запланированным.

О сокращении набора в Y Combinator пишет TechCrunch со ссылкой на представителя акселератора Линдси Амос.

В летний набор попадут 250 стартапов. Это на 40% меньше, чем было набрано в зимнюю программу.

«Партия S22 значительно меньше наших последних партий. Решение о сокращении набора было преднамеренным», – сказала Линдси Амос.

Амос уточнила, что Y Combinator пошел на такой шаг из-за спада в мировой экономике и снижения экономической активности. В таких условиях инвесторы боятся вкладываться в проекты на ранних стадиях, пояснила Амос.

В мае Y Combinator предупредил о последствиях нового кризиса. Акселератор разослал стартапам-участникам письмо и дал несколько советов, которые следует учитывать при составлении планов на привлечение нового финансирования.

Фото на обложке: Y Combinator