21 совет стартаперам от экс-президента Y Combinator

Прежде чем стать CEO OpenAI, Сэм Альтман занимал пост президента Y Combinator. Он подготовил руководство для основателей и руководителей, в котором поделился рекомендациями по запуску, поиску сотрудников и управлению. В материале приводим избранные советы.

Создайте отличный продукт

Это единственное, что объединяет все великие компании.

В конце концов ваш бизнес станет настолько большим, что все приемы для роста перестанут работать. Вам придется расти за счет того, что люди желают использовать ваш продукт.

И если вам не удастся создать что-то привлекательное, вы потерпите неудачу.

Разработайте «Механизм улучшения продукта»

Улучшения накапливаются.

Пообщайтесь с пользователями и понаблюдайте, как они используют ваш продукт, какие части не соответствуют требованиям, а затем сделайте его лучше.

Если улучшать продукт на 5% каждую неделю, разница будет впечатляющей.

Единственная задача CEO — побеждать

Универсальная должностная инструкция для генерального директора заключается в том, чтобы привести компанию к победе.

Вы можете сделать это как основатель, даже если у вас много недостатков, из-за которых вы бы не подошли на должность генерального директора.

Нанимайте людей, которые дополняют ваши навыки.

Отличное исполнение = рост + импульс

Рост и импульс — ключевые факторы отличного исполнения.

Прибыльный рост решает все проблемы.

Недостаток роста не решается ничем, кроме роста.

Избавляйтесь от факторов, мешающих росту

Ведите список того, что блокирует рост.

От лица компании говорите о том, как могли бы расти быстрее.

Зная о своих ограничениях, вы естественным образом задумаетесь, как с ними бороться.

Думайте о краткосрочной перспективе

Размышлять об отдаленных проблемах — это ловушка.

Над поиском ответа стоит задуматься тогда, когда вы в нее попадете.

Намного больше стартапов умирают, обсуждая этот вопрос, а не из-за того, что не задумались о нем заранее.

Избегайте распространенных ошибок роста

Основатели часто верят, что сделки с другими компаниями и «большой пресс-релиз» обеспечат рост стартапу.

Но на практике это почти никогда не работает и занимает огромное количество времени.

Растите правильным способом

Добивайтесь роста так же, как это делают все великие компании:

создавайте продукт, который нравится пользователям,

на первых порах привлекайте пользователей вручную,

затем тестируйте стратегии роста (рекламу, реферальные программы, продажи, маркетинг и так далее), и повторяйте то, что работает.

Добавьте фокус + интенсивность

Успешные фаундеры не ведут много больших проектов, но все, что они делают, они делают интенсивно.

Они заканчивают дела очень быстро.

Они действуют решительно, что трудно, когда вы управляете стартапом.

Это марафон, а не спринт

Создание успешного стартапа требует очень много времени — определенно, больше, чем предполагают многие фаундеры на старте.

Нельзя заниматься этим ночи напролет.

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Придется хорошо есть, высыпаться и заниматься спортом.

Весело решайте проблемы

Вам постоянно будет казаться, что все вокруг сломано — разнообразие и масштаб катастроф вас удивят.

Ваша задача — решать их с улыбкой на лице и убеждать команду, что все будет хорошо.

Обычно все не так плохо, как кажется.

Не ищите оправданий

Те, кто позволяет себе много оправдываться, как правило, терпят неудачу, а CEO стартапов, которые это делают, практически всегда ждет провал.

Контролируйте восприятие

Важно, чтобы вы влияли на восприятие реальности других людей, но не себя.

Вы должны убедить других людей в том, что ваша компания неизбежно станет самым важным стартапом десятилетия.

В то же время сам основатель должен параноидально думать о всем, что может пойти не так.

Будьте настойчивы

Большинство основателей слишком быстро сдаются или переходят к следующему продукту.

Если вещи в целом идут не слишком хорошо, выясните, в чем заключается первопричина проблемы, и убедитесь, что вы ее устраняете.

Будьте оптимистичны

Для CEO важно верить в то, что будущее будет лучше, и что компания сыграет в этом важную роль.

Этим убеждением он должен зарядить всю команду.

Определите миссию и ценности на старте

Может показаться, что это преждевременно, но лучше сделать это на раннем этапе.

Какие бы порядки не были установлены в начале, обычно они остаются в силе годы спустя.

Их «продают» каждому новому сотруднику, а затем уже он рассказывает о миссии и ценностях компании другим.

Стройте религию

Создание компании в чем-то похоже на образование религии.

Если люди не связывают то, что они делают изо дня в день, с более высокой целью, которая им небезразлична, они не будут выполнять отличную работу.

Не изобретайте колесо

Одна из распространенных ошибок CEO заключается в том, чтобы внедрять инновации в хорошо зарекомендовавшие себя области бизнеса, а не предлагать новые продукты и решения.

Для основателей это почти так же плохо, как искать новые подходы к управлению персоналом, маркетингу, продажам, финансированию, PR и так далее.

Нанимайте медленно

Наиболее успешные компании в YC ждали относительно долго, прежде чем начать нанимать сотрудников.

Кадры стоят дорого.

Они добавляют организационные сложности и приносят дополнительные расходы на коммуникацию.

Нанимайте за способности, а не опыт

Обращайте внимание на чистый интеллект и список достижений за плечами.

Ищите людей, которые вам нравятся — вам придется проводить много времени вместе и часто в напряженных ситуациях.

Избегайте «Режима героя»

Большинство начинающих менеджеров стараются все делать сами.

Обычно это заканчивается крахом.

Сопротивляйтесь любому искушению переключиться в этот режим и будьте готовы срывать сроки ради того, чтобы иметь хорошо функционирующую команду.

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Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock