Исследование выявило ключевые сферы интереса фабрики стартапов Y Combinator

Стартап Deckmatch, занимающийся анализом данных, провёл исследование в отношении проектов, которые активно поддерживает фабрика стартапов из Кремниевой долины Y Combinator, где начинали свою деятельность Airbnb, Coinbase и Stripe. Оказалось, что YC охотно поддерживает конкурирующие проекты и часто отдает предпочтение продуктам с ИИ.

В Deckmatch проанализировали данные почти 5 тыс. компаний, пишет TechCrunch, и стало очевидно, что YC с легкостью поддерживает схожие проекты, которые могут отличаться только новой географией (охватывать Азию или Латинскую Америку, например) или сферой применения (ПО для торговли, ПО для кофеен и пр., хотя функционал при этом максимально близкий).

Поводом для анализа стал недавний кейс с поддержкой стартапа PearAI, который, по мнению некоторых экспертов был не более чем клоном другого редактора кода под названием Continue, и оба проекта были интересны YC.

Примечательно, что генеральный директор агрегатора Гарри Тан считает это единственно верной стратегией: «Чем больше вариантов, тем лучше, чем больше людей, тем лучше, если вам не нравится, не пользуйтесь», — пишет он в X.

Все это означает, что можно заинтересовать YC проектами из тех сфер, которые наиболее интересны фабрике стартатоп. А исследование Deckmatch показывает, что это следующие отрасли:

Редакторы кода с искусственным интеллектом: помимо Continue и PearAI есть и другие примеры — Void, EasyCode, Ellipsis, Cosine, Greptile и др.

ПО для торговых точек / общепита: с 2020 по 2023 год YC поддержал Avocado, Dripos, Polo и пр.

Бизнес-финансы / расчёт заработной платы: Gusto, Rippling, Warp, Zeal.

Искусственный интеллект в продажах и управлении взаимоотношениями с клиентами: Apten, Persana AI и Topo.

ИИ-ассистенты на совещаниях: Circleback, Onward, Sonnet и Spinach AI.

Юридические помощники с искусственным интеллектом: Dioptra, Leya и Tower.

Криптовалютные торговые платформы.

ПО для интернет-магазинов.

Корпоративные карты для оплаты расходов.

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