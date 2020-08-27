Консалтинговое агентство You Social запустит программу поддержки стартапов
Консалтинговое агентство You Social запускает программу поддержки стартапов и отдельных авторов проектов в области устойчивого развития. Об этом Rusbase рассказали в компании.
Агентство ищет проекты в сфере b2b, управления персоналом, внутренних и внешних коммуникаций, корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, инноваций. Как рассказали в You Social, это могут быть IT-платформы для сбора данных, урбанистические проекты, образовательные продукты.
В программе могут участвовать работающие стартапы и команды с прототипом решения. Также You Social рассматривает проекты разработчиков без команды.
В ходе программы стартапы получат:
- экспертную и менторскую поддержку;
- помощь в создании стратегии развития;
- консультации по продажам и продвижении на b2b-рынке;
- правовую, юридическую и бухгалтерскую поддержку;
- помощь в автоматизации задач и выстраивании процессов;
- back-office;
- помещения для работы и переговоров.
Кроме того, You Social рассматривает возможность инвестиций в проекты. Стартапы могут получить 300–500 тысяч рублей на условиях партнерства или вхождения инвестора в капитал компании.
Требования к стартапам:
- понятная идея проекта;
- прототип решения;
- опыт развития продукта.
Первые продажи и внедрения будут преимуществом.
Для участия в программе надо до 10 сентября заполнить анкету. Организаторы отберут проекты и свяжутся с ними до 30 сентября.
Фото: Pixabay
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