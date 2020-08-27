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Консалтинговое агентство You Social запустит программу поддержки стартапов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Консалтинговое агентство You Social запускает программу поддержки стартапов и отдельных авторов проектов в области устойчивого развития. Об этом Rusbase рассказали в компании. 

Консалтинговое агентство You Social запустит программу поддержки стартапов

Агентство ищет проекты в сфере b2b, управления персоналом, внутренних и внешних коммуникаций, корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, инноваций. Как рассказали в You Social, это могут быть IT-платформы для сбора данных, урбанистические проекты, образовательные продукты. 

В программе могут участвовать работающие стартапы и команды с прототипом решения. Также You Social рассматривает проекты разработчиков без команды. 

В ходе программы стартапы получат: 

  • экспертную и менторскую поддержку;
  • помощь в создании стратегии развития;
  • консультации по продажам и продвижении на b2b-рынке;
  • правовую, юридическую и бухгалтерскую поддержку;
  • помощь в автоматизации задач и выстраивании процессов;
  • back-office;
  • помещения для работы и переговоров. 

Кроме того, You Social рассматривает возможность инвестиций в проекты. Стартапы могут получить 300–500 тысяч рублей на условиях партнерства или вхождения инвестора в капитал компании. 

Требования к стартапам:

  • понятная идея проекта;
  • прототип решения;
  • опыт развития продукта. 

Первые продажи и внедрения будут преимуществом.

Для участия в программе надо до 10 сентября заполнить анкету. Организаторы отберут проекты и свяжутся с ними до 30 сентября.

Фото: Pixabay

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