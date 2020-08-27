Консалтинговое агентство You Social запустит программу поддержки стартапов

Консалтинговое агентство You Social запускает программу поддержки стартапов и отдельных авторов проектов в области устойчивого развития. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Агентство ищет проекты в сфере b2b, управления персоналом, внутренних и внешних коммуникаций, корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, инноваций. Как рассказали в You Social, это могут быть IT-платформы для сбора данных, урбанистические проекты, образовательные продукты.

В программе могут участвовать работающие стартапы и команды с прототипом решения. Также You Social рассматривает проекты разработчиков без команды.

В ходе программы стартапы получат:

экспертную и менторскую поддержку;

помощь в создании стратегии развития;

консультации по продажам и продвижении на b2b-рынке;

правовую, юридическую и бухгалтерскую поддержку;

помощь в автоматизации задач и выстраивании процессов;

back-office;

помещения для работы и переговоров.

Кроме того, You Social рассматривает возможность инвестиций в проекты. Стартапы могут получить 300–500 тысяч рублей на условиях партнерства или вхождения инвестора в капитал компании.

Требования к стартапам:

понятная идея проекта;

прототип решения;

опыт развития продукта.

Первые продажи и внедрения будут преимуществом.

Для участия в программе надо до 10 сентября заполнить анкету. Организаторы отберут проекты и свяжутся с ними до 30 сентября.

Фото: Pixabay