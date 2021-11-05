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YouTube-блогер Марина Могилко привлекла $1,7 млн от инвесторов в обмен на долю от доходов

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Венчурная компания Slow Ventures инвестировала $1,7 млн в развитие YouTube-каналов блогера Марины Могилко. Взамен инвесторы будут получать 5% от будущей выручки автора в течение 30 лет.

YouTube-блогер Марина Могилко привлекла $1,7 млн от инвесторов в обмен на долю от доходов

Об этом сообщает Business Insider. Помимо Slow Ventures инвесторами выступили генеральный партнер венчурного фонда Andreessen Horowitz Шрирам Кришнан и российские инвесторы Даниил и Давид Либерманы.

Могилко принадлежат четыре канала в YouTube: лайфстайл-блог «Девушка из Кремниевой долины» с 505 тысячами подписчиков, персональный блог «Marina Mogilko» с 1,3 млн подписчиков, канал по изучению иностранных языков с 4,5 млн подписчиков «linguamarina», а также канал для изучения английского языка с 50 тысячами подписчиков «English with LinguaTrip».

По словам девушки, привлеченные средства позволят ей сконцентрироваться на создании контента, не полагаясь на спонсорские доходы.

Марина запустила также курс для начинающих YouTube-блогеров, подписка на который стоит $475. Как рассказала Могилко, на ее курс записалось более 5 тысяч человек.

В начале года Slow Ventures выделила $20 млн из своего фонда на поддержку авторов, так что инвестиции в Могилко — не последние вложения компании в блогеров.

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Фото: Pexels

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