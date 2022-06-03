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«ЮKassa» адаптировала свой виджет для клиентов с нарушением зрения

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Цифровая финтех-платформа «ЮKassa» адаптировала виджет для клиентов с нарушеним зрения. Новая версия доступна всем пользователям платежной формы. Компаниям не придется ничего настраивать — доступность будет обеспечена по умолчанию. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе сервиса.

«ЮKassa» адаптировала свой виджет для клиентов с нарушением зрения

Клиенты смогут самостоятельно совершить оплату с помощью VoiceOver для устройств iOS, TalkBack — для Android, NVDA и другие — для Windows. Они озвучат всю информацию на экране и позволят взаимодействовать с интерактивными элементами интерфейса.

При создании новой функции команда сервиса пользовалась национальным стандартом доступности интерент-ресурсов для инвалидов по зрению и гайдом цифровой доступности «Сбера».

По данным Минздрава России, проблемы со зрением в той или иной степени испытывают около 20 млн россиян. Адаптация виджета позволит незрячим клиентам самостоятельно использовать его для оплаты у партнеров сервиса, отметили в компании.

«ЮMoney» 2 июня запустил переводы с кошелька из России в Узбекистан и Казахстан. Комиссия за операцию составляет 3%. Деньги в Казахстан владельцы кошельков «ЮMoney» могут отправлять на карты Visa и Mastercard, а в Узбекистан — на карты платежных систем Uzcard и Humo.

Фото на обложке: Prostock-studio / Shutterstock

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