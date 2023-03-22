Сеть семейных парков развлечений «Zамания» привлекла 166 млн рублей от частных лиц в 2022 году

Сеть семейных парков развлечений «Zамания» Павла Ковшарова в 2022 году привлекла 166 млн рублей на развитие бизнеса от частных лиц в рамках специально созданного акционерного общества. Ранее компания искала под свои цели крупных инвесторов.

«Zамания» в ноябре 2021 года создала АО «УК Индустрия развлечений» для работы с небольшими инвесторами, рассказал RB.RU представитель проекта. За 2022 год сети в рамках АО удалось привлечь 166 млн рублей, компания уже выплатила первые дивиденды 15 инвесторам — 1,8 млн рублей.

Компания выбрала именно АО, поскольку эта структура позволяет работать более чем с 50-ю инвесторами, а также предполагает защиту интересов миноритариев по закону об акционерных обществах.

«Когда речь заходит о покупке доли в ООО, есть значительные риски размытия, а сам основатель рискует оказаться в ситуации, когда инвестор, имея равные с ним права, будет мешать ему работать. Создание АО позволило, с одной стороны, обеспечить доходность инвесторов, получающих дивиденды, а с другой — дать управляющей компании свободу действий в рамках операционного управления», — пояснил представитель «Zамания».

Средства инвесторов были направлены на развитие компании в России, создание новых парков, открытие фабрики кухни и другие цели. В 2023 году компания планирует привлекать инвестиции для покупки других небольших бизнесов на рынке детских развлечений, объединяя их под своим брендом.

На старте «Zамания» работала с физическими лицами, привлекая займы от 24% до 18% годовых, и постепенно снижая процент. За счет этих инвестиций компания построила несколько парков. Первым крупным инвестором стал фонд «Основа», принадлежащий Александру Ручьеву и Егору Храмову. Фонд приобрел 30% компании в 2018 году, а в 2020 принял решение продать свою долю и выйти из проекта.

«Zамания» основана в ноябре 2015 года. По данным системы «Контур.Фокус», выручка основного юрлица «Zамания» — ООО «Замания» — по итогам 2021 года составила 1,2 млрд рублей против 646 млн рублей в 2020 году. Чистая прибыль составила 53 млн рублей против чистого убытка в 52 млн рублей в 2020 году.

Фото на обложке: Сайт «Zамания»