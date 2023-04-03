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Маркетплейсам намерены запретить списывать деньги с удаленных карт

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Госдума в весеннюю сессию рассмотрит поправку в закон «о защите прав потребителей». Она установит запрет на списание маркетплейсами денег с удаленных банковских карт.

Маркетплейсам намерены запретить списывать деньги с удаленных карт

Причиной изменений стали массовые жалобы граждан, столкнувшихся с подобными действиями онлайн-площадок, сообщили «Известия».

В Роспотребнадзоре считают, что такие ограничения позволили бы улучшить пользовательский опыт и повысить уровень доверия клиентов к цифровым сервисам и сфере услуг. А представители маркетплейсов подчеркнули, что работают в полном соответствии с законодательством.

Парламентариии также намерена обязать онлайн-сервисы присылать уведомления со ссылкой на правила использования, где четко и ясно должен быть прописан порядок отмены платной подписки. 

Помимо этого, предлагается закрепить правило, что вне зависимости от даты отказа от подписки она будет действовать до следующего периодического платежа.

  • Общественный совет при Роспотребнадзоре запланировал новые требования к маркетплейсам: площадки намерены обязать контролировать продавцов и проверять подлинность товаров.

Фото на обложке: THE YOOTH / Shutterstock

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