Маркетплейсам намерены запретить списывать деньги с удаленных карт

Госдума в весеннюю сессию рассмотрит поправку в закон «о защите прав потребителей». Она установит запрет на списание маркетплейсами денег с удаленных банковских карт.

Причиной изменений стали массовые жалобы граждан, столкнувшихся с подобными действиями онлайн-площадок, сообщили «Известия».

В Роспотребнадзоре считают, что такие ограничения позволили бы улучшить пользовательский опыт и повысить уровень доверия клиентов к цифровым сервисам и сфере услуг. А представители маркетплейсов подчеркнули, что работают в полном соответствии с законодательством.

Парламентариии также намерена обязать онлайн-сервисы присылать уведомления со ссылкой на правила использования, где четко и ясно должен быть прописан порядок отмены платной подписки.

Помимо этого, предлагается закрепить правило, что вне зависимости от даты отказа от подписки она будет действовать до следующего периодического платежа.

Общественный совет при Роспотребнадзоре запланировал новые требования к маркетплейсам: площадки намерены обязать контролировать продавцов и проверять подлинность товаров.

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