В рамках инициативы Yes She Can, которую запустили ОЭЗ «Иннополис», Impulse4Women, Ladies Who Tech, Women Strategy, пройдет питч-сессия для технологических проектов с женскими командами или женщинами-фаундерами.

Движение Yes She Can организует питч-сессию для женских стартапов в сфере IT и STEM