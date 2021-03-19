Движение Yes She Can организует питч-сессию для женских стартапов в сфере IT и STEM

В рамках инициативы Yes She Can, которую запустили ОЭЗ «Иннополис», Impulse4Women, Ladies Who Tech, Women Strategy, пройдет питч-сессия для технологических проектов с женскими командами или женщинами-фаундерами.

На мероприятии стартапы смогут рассказать о себе венчурным фондам, бизнес-ангелам, ключевым лицам бизнеса и государства, получить обратную связь, найти инвестиции и партнерства для развития своего проекта, а также познакомиться с другими командами, уточняется на сайте инициативы Yes She Can.

Анкету на участие можно заполнить до 31 мая 2021 года. На выступление будут выбраны 12 команд, до оффлайн-мероприятия для 30 полуфиналистов организуют серию воркшопов от зарубежных спикеров, членов жюри и двигателей международной женской повестки.

Вебинары, митапы и другие мероприятия в поддержку женского лидерства и предпринимательства в ИТ и STEM будут проходить на базе «Иннополис» в течение всего 2021 года, пояснили RB.ru представители особой экономической зоны. Кульминацией станет конференция в области женского лидерства, которая намечена на осень.

В области информационных технологий заняты 19% женского населения страны, уточняет «Иннополис» со ссылкой на Росстат. При этом в мире количество женщин в IT колеблется на уровне от 25%, например в Канаде, Латвии и Румынии, и до 30% в США и Болгарии. Стартапы, возглавляемые женщинами, получили в 2020 году всего 2,3% мирового венчурного финансирования.

Инициатива Yes She Can как раз и нацелена на то, чтобы повысить значимость женского лидерства, предпринимательства, помочь большему числу женщин занимать проактивную позицию в выборе будущего образования, построения карьеры и создания своего бизнеса, пояснили организаторы.

Ранее RB.ru представил список из 100 женщин российского венчура.

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Фото: SFIO CRACHO / Shutterstock