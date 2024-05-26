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Журналист Карпов сообщил о рецидиве рака у миллиардера Сергея Галицкого

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Спортивный журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале рассказал, что ему стало известно про рецидив раковой опухоли владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого.

Журналист Карпов сообщил о рецидиве рака у миллиардера Сергея Галицкого

Он также опубликовал фотографию бизнесмена, по ней видно, что миллиардер сильно изменился из-за болезни.

«Еще в декабре врачи поставили владельцу «Краснодара» неутешительный диагноз: полгода жизни. Все это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет на организм», — говорит журналист.

Галицкий организовал два фонда, один из них займется делами футбольного клуба, второй — академией «Краснодара». Его дочь Полина будет курировать тот, который относится к функционированию клуба.

Впервые Галицкий про проблемы со здоровьем рассказал осенью 2021 года.

«Это жизнь — ты не всегда являешься хозяином своей судьбы», — говорил он.

В настоящее время миллиардер находится на 41 месте в списке богатейших россиян по версии Forbes, его состояние оценивается в $3,3 млрд.

Жители Краснодара также благодарны предпринимателю за огромный парк, который он создал возле одноименного стадиона. Несмотря на то, что официально он называется «Краснодар», в народе его называют парком Галицкого. Он стал визитной карточкой города и местом, где каждый день отдыхают тысячи горожан и гостей города. 

Ранее мы писали о том, что россияне назвали предпринимателей, которые вдохновили их на запуск своего бизнеса. Среди них есть и Сергей Галицкий.

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Фото на обложке: vikol009 / https://pixabay.com/

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