Журналист Карпов сообщил о рецидиве рака у миллиардера Сергея Галицкого

Спортивный журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале рассказал, что ему стало известно про рецидив раковой опухоли владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого.
Он также опубликовал фотографию бизнесмена, по ней видно, что миллиардер сильно изменился из-за болезни.
«Еще в декабре врачи поставили владельцу «Краснодара» неутешительный диагноз: полгода жизни. Все это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет на организм», — говорит журналист.
Галицкий организовал два фонда, один из них займется делами футбольного клуба, второй — академией «Краснодара». Его дочь Полина будет курировать тот, который относится к функционированию клуба.
Впервые Галицкий про проблемы со здоровьем рассказал осенью 2021 года.
«Это жизнь — ты не всегда являешься хозяином своей судьбы», — говорил он.
В настоящее время миллиардер находится на 41 месте в списке богатейших россиян по версии Forbes, его состояние оценивается в $3,3 млрд.
Жители Краснодара также благодарны предпринимателю за огромный парк, который он создал возле одноименного стадиона. Несмотря на то, что официально он называется «Краснодар», в народе его называют парком Галицкого. Он стал визитной карточкой города и местом, где каждый день отдыхают тысячи горожан и гостей города.
Ранее мы писали о том, что россияне назвали предпринимателей, которые вдохновили их на запуск своего бизнеса. Среди них есть и Сергей Галицкий.
Фото на обложке: vikol009 /
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